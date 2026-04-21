Замёрзшие в Бурятии туристы из Красноярска попали под удар циклона

Трагедия, унёсшая жизни трёх жителей Красноярска в горах Бурятии, могла быть связана с резкой сменой погоды. Туристическая группа оказалась в зоне прохождения мощного циклона, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента федерации «Байкальский экстрим» Оксану Климову.
По словам эксперта, именно непогода стала решающим фактором. В минувшие выходные в Восточном Саяне было снежно, дул сильный ветер, а температура упала до минусовых отметок. Сначала циклон обрушился на Иркутскую область, затем переместился в Бурятию — как раз на границу этих регионов приходятся популярные маршруты к пику Мунку-Сардык.
Напомним, группа из 15 человек, зарегистрированная в МЧС, вышла на маршрут 18 апреля. Путь лежал к мосту через Белый Иркут, затем мимо слияния с рекой Мугувек — к вершине. Возвращение планировалось на 22 апреля. Однако в ночь на 21 апреля несколько туристов спустились к трассе у подножия и оставили в придорожном кафе записку: трое участников погибли от переохлаждения во время спуска. После этого они вернулись обратно к месту ЧП.
Владелец заведения передал сообщение спасателям. СК по Бурятии начал доследственную проверку.
