В Европе нашлись дела поважнее обсуждения санкций против России: назван более приоритетный вопрос

Вопрос о принятии 20-го пакета санкций против России в Евросоюзе ушел на второй план. И когда к нему вернутся, неизвестно. В приоритете для еврочиновников сейчас вопрос предоставления Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на дипломата сообщает Politico.
Как отметили собеседники издания, на заседании глав МИД союза «может произойти многое», если нефтепровод «Дружба» снова начнет работать.
«Но двое других дипломатов были настроены менее оптимистично, указав на то, что кредит Киеву является первым приоритетом», — говорится в публикации.
Ранее в Европе забили тревогу из-за кредита Киеву. В ЕП отметили, что обещанные 90 млрд евро — это обман. За подобный займ будут платить граждане ЕС и их дети. Также в Европе предположили, что Владимир Зеленский после получения займа поделит средства между приближенными.