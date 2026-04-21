В чеченской станице Ассиновской прошел «Научный кинозал» для школьников

Они обсудили фильмы, посвященные открытиям Ломоносова, Менделеева и других исследователей.

Источник: Национальные проекты России

Первый «Научный кинозал» для учеников 8−11-х классов школы № 1 в станице Ассиновской Чеченской Республики состоялся в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в администрации Серноводского муниципального района.

Всего около 200 школьников просмотрели и обсудили документальные фильмы из цикла «Рассказы о русских ученых», посвященные открытиям М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева и других выдающихся российских исследователей. Также состоялась интерактивная дискуссия о роли научных открытий в современном мире.

Кроме того, ребята в группах анализировали представленные в фильмах данные и принимали участие в мастер-классе по визуализации научной информации и квизе «Великие открытия». Особый интерес вызвала дискуссия о вкладе российских ученых в развитие современных цифровых технологий.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.