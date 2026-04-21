В чеченской станице Ассиновской прошел «Научный кинозал» для школьников

Первый «Научный кинозал» для учеников 8−11-х классов школы № 1 в станице Ассиновской Чеченской Республики состоялся в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
Всего около 200 школьников просмотрели и обсудили документальные фильмы из цикла «Рассказы о русских ученых», посвященные открытиям М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева и других выдающихся российских исследователей. Также состоялась интерактивная дискуссия о роли научных открытий в современном мире.
Кроме того, ребята в группах анализировали представленные в фильмах данные и принимали участие в мастер-классе по визуализации научной информации и квизе «Великие открытия». Особый интерес вызвала дискуссия о вкладе российских ученых в развитие современных цифровых технологий.
