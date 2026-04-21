24 поезда задержались из-за удара БПЛА в Ростовской области

Движение поездов восстановили после повреждения контактной сети на станции Персиановка.

Источник: Комсомольская правда

24 поезда, следующих через Ростовскую область, задержались в пути после повреждения контактной сети от обломков БПЛА на станции Персиановка. К этому моменту движение составов восстановлено, сообщили в СКЖД.

— В 4:24 возобновили движение поездов. В связи с приостановкой движения на время от 20 минут до 6,5 часов было задержано 24 поезда, — прокомментировали в ж/д компании.

Пассажирам поездов, отстающих от графика на более чем четыре часа, на вокзалах в Ростове-на-Дону, Шахтах, Новочеркасске, в городе Зверево и на станции Лихая предоставили воду и питание. Всего больше 30-ти тысяч продуктовых наборов.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки маршрутов, добавили в СКЖД.

Ранее о нарушении работы контактной сети на железной дороге в районе поселка Персиановского сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Также, по словам главы региона, в поселке Реконструктор от обломков БПЛА пострадало остекление в двух домах и оказалась частично разрушена кровля. Всего в ночь на 21 апреля в Ростовской области ликвидировали более 40 БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше