Юрист Хромченко уточнил, что пассажира могут высадить из поезда из-за запаха

Сотрудники полиции имеют право высадить пассажира из поезда, если тот не соблюдает правила личной гигиены и распространяет неприятный запах, который может доставлять неудобства другим пассажирам. Об этом в беседе с ТАСС сообщил Максим Хромченко, ассистент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета.
Хромченко пояснил, что нахождение в поезде в грязной и неприятно пахнущей одежде может загрязнить вагон и вещи окружающих, что противоречит правилам, установленным Министерством транспорта России.
Согласно пункту 33 постановления правительства Российской Федерации, пассажир может быть выведен из поезда сотрудниками полиции, если он нарушает правила проезда, общественный порядок или мешает другим пассажирам. Таким образом, полиция имеет право высадить пассажира, который не соблюдает элементарные правила гигиены и распространяет зловонный запах.
Кроме того, за нарушение правил гигиены и распространение неприятного запаха предусмотрены административные штрафы. Например, в Москве нахождение в метро в грязной или зловонной одежде может повлечь за собой предупреждение или штраф в размере 1000 рублей.
