Бастрыкин взял на контроль дело о разрушающемся доме на Московском проспекте в Воронеже

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального управления СК отчитаться о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Воронеже. Об этом сообщили в информационном центре ведомства 21 апреля.
Речь идет о трехэтажном здании 1950 года постройки, расположенном на Московском проспекте. По информации, появившейся в СМИ, капитальный ремонт в этом доме не проводился более 15 лет. Из-за критического износа конструкций с фасада здания осыпается штукатурный слой, а в апреле текущего года произошло обрушение основания одного из балконов.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Воронежской области уже возбуждено уголовное дело. Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Михаилу Селюкову представить доклад о ходе и результатах расследования, а также о мерах, принимаемых для решения озвученной в публичном пространстве проблемы жильцов.
Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.