«Мне от Филиппа ничего не надо»: Шаляпин ответил на критику со стороны Киркорова

Певец и шоумен Прохор Шаляпин ответил народному артисту России Филиппу Киркорову, который ранее обвинил его в попытках пиара за чужой счет. Он заявил, что больше не нуждается в помощи от исполнителя.
— Сейчас мне от Филиппа ничего не надо. Когда-то надо было. Один щелчок его пальцев в 2006 году, и я бы мог нормально реализоваться. Но мне помогли, но он и не должен был этого делать, — пояснил шоумен.
По словам Шаляпина, теперь ему хватает популярности. Он также отметил, что ему не нужна излишняя роскошь, многочисленные дома и квартиры, так как «все это придется оставить».
— Через 50 лет нас всех не будет в живых. Поэтому хочется, чтобы коллеги относились друг к другу проще как-то, — передает слова артиста Telegram-канал Super.ru.
Ранее Шаляпин рассказал, что относится к обрушившейся на него популярности по-философски. Он признался, что уже много лет в шоу-бизнесе, так что не питает иллюзий насчет подобных волн славы. По его мнению, самая главная награда — когда тебя любят.
Шоумен среди прочего заявил о желании сделать пластическую операцию, чтобы сохранить привлекательность и остаться в центре внимания. По словам артиста, он уже нашел хирурга в Санкт-Петербурге. Музыкант добавил, что ему особенно важно сохранять молодость, так как он является популярной медийной личностью.