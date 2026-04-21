13% работающих нижегородцев планируют продлить майские праздники отпусками и отгулами

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

В этом году майские праздники, согласно постановлению правительства РФ, приходятся на 1−3 и 9−11 мая. Согласно результатам опроса SuperJob, 13% работающих нижегородцев собираются продлить отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, хотя с финансовой точки зрения майские отпуска и невыгодны. 52% не планируют этого делать. Еще 13% опрошенных работают по сменному графику.

Горожане 35−45 лет о намерении продлить майские выходные заявляли (16%) чуть чаще тех, кто моложе (12%), и тех, кто старше (10%).

Чем выше доход, тем чаще работники стремятся удлинить весенний отдых: если среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей таких лишь 9%, то среди опрошенных с доходом от 150 тысяч рублей — уже 15%.

Время проведения: 2−17 апреля 2026 года.