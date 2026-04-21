Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

24 поезда выбились из графика под Ростовом из-за атаки ВСУ

В Ростовской области на станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги после атаки дронами ВСУ возобновили.

В Ростовской области на станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги после атаки дронами ВСУ возобновили движение поездов. Как сообщает Привет-Ростов, составы начали входить в график с 04:24 — после восстановления поврежденной инфраструктуры.

Уточняется, что сбой в движении поездов произошел по причине падения обломков сбитого средствами ПВО дрона. Усилиями специалистов последствия атаки были оперативно устранены.

— На время ограничений были задержаны 24 поезда. Время отклонения от графика составило от 20 минут до 6,5 часов. Для поддержки пассажиров, чьи составы находились в пути более 4 часов, на вокзалах Ростов-Главный, Шахтная, Новочеркасск, Зверево и Лихая организовали выдачу воды и питания, — сообщает ростовское СМИ.

Актуальную информацию о расписании пассажиры могут получить через круглосуточный центр поддержки.