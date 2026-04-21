Из-за падения БПЛА в Ростовской области задержались 24 поезда

Отмечается, что из-за приостановки движения было задержано 24 поезда, время остановки каждого из них составило от 20 минут до 6,5 часа.
«В 04:24 возобновлено движение поездов, приостановленного из-за повреждения инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в виде падения обломков БПЛА. Повреждения устранены», — отмечено в Telegram-канале.
Пассажирам, чьи составы были задержаны по пути следования более чем на 4 часа на вокзалах Ростов-Главный, Шахтная, Новочеркасск, Зверево и Лихая, было выдано более 30 тыс. продуктовых наборов.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь 21 апреля сообщил, что нарушение работы контактной ж/д сети произошло в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог и районы Ростовской области. Отмечалось, что питание восстановили, движение возобновилось в обоих направлениях. Всего средства ПВО отразили и уничтожили более 40 БПЛА в Таганроге и 11 районах Ростовской области за ночь.