Из-за падения БПЛА в Ростовской области задержались 24 поезда

В Ростовской области на станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) восстановлено движение поездов, которое было прервано из-за повреждения контактной сети. Об этом 21 апреля говорится в сообщении СКЖД.

Источник: Известия

Отмечается, что из-за приостановки движения было задержано 24 поезда, время остановки каждого из них составило от 20 минут до 6,5 часа.

«В 04:24 возобновлено движение поездов, приостановленного из-за повреждения инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в виде падения обломков БПЛА. Повреждения устранены», — отмечено в Telegram-канале.

Пассажирам, чьи составы были задержаны по пути следования более чем на 4 часа на вокзалах Ростов-Главный, Шахтная, Новочеркасск, Зверево и Лихая, было выдано более 30 тыс. продуктовых наборов.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь 21 апреля сообщил, что нарушение работы контактной ж/д сети произошло в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог и районы Ростовской области. Отмечалось, что питание восстановили, движение возобновилось в обоих направлениях. Всего средства ПВО отразили и уничтожили более 40 БПЛА в Таганроге и 11 районах Ростовской области за ночь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше