В Бурятии возбудили дело после гибели трех туристов при спуске с горы

УЛАН-УДЭ, 21 апр — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили по факту сообщения о гибели 3 туристов на Мунку-Сардык в Бурятии, заявили в СК РФ.
«Следственными органами СК России по республике Бурятия в целях установления всех обстоятельств следственным путем возбуждено уголовное дело по сообщению о гибели трех туристов, совершавших в составе туристической группы восхождение в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Группа была зарегистрирована. По данным СК, туристы из Красноярска в количестве 15 человек 18 апреля вышли на маршрут из базового лагеря и должны были вернуться обратно 22 апреля к полудню. Но 21 апреля ночью несколько человек из группы вышли к автомобильной дороге у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек, и вернулись обратно к месту происшествия, отметили в ведомстве.
Мунку-Сардык — высочайшая точка республики Бурятия, расположенная в Окинском районе на высоте 3492 метров над уровнем моря на границе Бурятии и Монголии. По высоте над уровнем моря она уступает только двум другим горным пикам России — Эльбрусу и Белухе.