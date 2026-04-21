В Бурятии возбудили дело после гибели трех туристов при спуске с горы

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Группа была зарегистрирована. По данным СК, туристы из Красноярска в количестве 15 человек 18 апреля вышли на маршрут из базового лагеря и должны были вернуться обратно 22 апреля к полудню. Но 21 апреля ночью несколько человек из группы вышли к автомобильной дороге у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек, и вернулись обратно к месту происшествия, отметили в ведомстве.