Стоматолог предупредила об опасном для зубов тренде

На маркетплейсах и в соцсетях набирают популярность зубные украшения — скайсы, грилзы и фальш-брекеты. Однако использовать их опасно, сообщает телеканал «Саратов 24».
Заведующая отделением терапевтической стоматологии № 1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ имени В. И. Разумовского Виктория Моргунова предупреждает: при домашнем использовании таких аксессуаров легко занести инфекцию. Это приводит к воспалению, повреждению тканей зуба и слизистой. Кроме того, возможна аллергическая реакция на материал. Вокруг украшений скапливается налет, который невозможно качественно вычистить, а это неизбежно ведет к кариесу и воспалению десен.
Особую опасность представляют фальш-брекеты, которые имитируют ортодонтические аппараты. Они создают излишнее давление на зуб, что может изменить зубной ряд, нарушить прикус и привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом.
Когда украшение надоедает, люди пытаются снять его самостоятельно. Это часто заканчивается микротрещинами, отколами и сколами эмали. Самое опасное — попадание мелких частей в дыхательные пути.
Фото на главной: freepik.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.