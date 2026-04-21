Стоматолог предупредила об опасном для зубов тренде

Заведующая отделением терапевтической стоматологии № 1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ имени В. И. Разумовского Виктория Моргунова предупреждает: при домашнем использовании таких аксессуаров легко занести инфекцию. Это приводит к воспалению, повреждению тканей зуба и слизистой. Кроме того, возможна аллергическая реакция на материал. Вокруг украшений скапливается налет, который невозможно качественно вычистить, а это неизбежно ведет к кариесу и воспалению десен.