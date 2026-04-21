В Перми раскрыли дело о госизмене

В УФСБ по Пермскому краю сообщили о том, что жительницу Перми признали виновной по статье о государственной измене. Ей назначено наказание — 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
Следствие установило, что бывшая сотрудница предприятия оборонно-промышленного комплекса через интернет самостоятельно вышла на связь с представителями иностранных спецслужб. По данным правоохранителей, она передавала им сведения, связанные с деятельностью оборонного предприятия.
В УФСБ также отмечают, что в интернете, социальных сетях и мессенджерах продолжается вербовочная активность со стороны иностранных структур. Под предлогом общения или обещаний они пытаются вовлекать граждан России в противоправную деятельность, нередко используя их доверчивость.
Особое внимание, по данным спецслужбы, уделяется действующим и бывшим сотрудникам предприятий, поскольку они могут обладать чувствительной информацией, интересующей иностранные спецслужбы.