Перебои в телерадиовещании ждут жителей Волгограда и области

Из-за профилактических работ, требующих отключения передающего оборудования, черный экран могут увидеть жители Волгограда, Урюпинска, Камышина, Фролово и Михайловки. Временные отключения с 20 по 26 апреля не исключены и в малых населенных пунктах региона.