Сергей Кравчук проверил ремонт улицы Шеронова.

В Хабаровске начался капитальный ремонт улицы Шеронова от Волочаевской до Ленина. Работы идут в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость реконструкции больше 271 миллиона рублей. Объект на личном контроле мэра. Сергей Кравчук проинспектировал начало работ и поставил подрядчикам жёсткое условие. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Подрядчик уже начал демонтаж рельсов на улице Шеронова и готовит основание. Предстоит заменить асфальтобетонное покрытие, полностью обновить трамвайные пути, установить бордюрный камень, переустроить систему водоотведения и сделать новые тротуары. Особое внимание — трамвайным переездам.
«На этом участке нужно не только заменить асфальт, но и полностью обновить трамвайные пути, установить бордюры, обустроить водоотведение и новые тротуары», — пояснил директор подрядной огранизации Владимир Кукушкин.
На пересечениях с улицами Ленина и Блюхера установят железобетонные плиты. Это повысит износостойкость в местах с интенсивным движением. Мэр краевого центра потребовал от подрядчика строжайшего соблюдения уровней.
«Плиты и асфальт должны совпадать миллиметр в миллиметр. Это необходимо для плавного проезда транспорта и долговечности дороги», — сказал Сергей Кравчук.
Чтобы не прерывать работу трамвайного маршрута, в районе Дендрария и улицы Ленина врезали две временные стрелки. Сейчас на участке реверсивное движение: трамваи поочерёдно проходят по одному пути, диспетчер координирует их действия.
Водителей просят заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.