Глава СК заинтересовался смертью нижегородки после оказания медпомощи

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по делу о ненадлежащем оказании медпомощи в Нижегородской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
В мае 2025 года нижегородке потребовалась госпитализация. Заболевание у пациентки якобы выявили несвоевременно. От выбранной тактики лекарственной терапии у женщины возникли осложнения, от которых она впоследствии скончалась. После трагедии виновных не нашли. Также потерпевшая сторона не согласилась с результатами судебно-медицинской экспертизы.
Назначены дополнительные исследования. О ходе расследования дела, объеме проведенных мероприятий, а также доводах потерпевшей стороны доложит глава регионального следственного управления Айрат Ахметшин.
