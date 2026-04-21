Глава СК заинтересовался смертью нижегородки после оказания медпомощи

Заболевание у пациентки якобы выявили несвоевременно.

Источник: Живем в Нижнем

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по делу о ненадлежащем оказании медпомощи в Нижегородской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

В мае 2025 года нижегородке потребовалась госпитализация. Заболевание у пациентки якобы выявили несвоевременно. От выбранной тактики лекарственной терапии у женщины возникли осложнения, от которых она впоследствии скончалась. После трагедии виновных не нашли. Также потерпевшая сторона не согласилась с результатами судебно-медицинской экспертизы.

Назначены дополнительные исследования. О ходе расследования дела, объеме проведенных мероприятий, а также доводах потерпевшей стороны доложит глава регионального следственного управления Айрат Ахметшин.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о разрушающемся доме в Балахне.