Четыре светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Четыре светофора не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 21 апреля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Белинского и Студеной, Минина и Фрунзе, проспекта Гагарина и улицы Ветеринарной. Все они неисправны. Светофор на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской не работает до 17:00.

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что автомобиль улетел с дороги на трассе М-7 в Воротынском округе.