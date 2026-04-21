Четыре светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Четыре светофора не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 21 апреля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Белинского и Студеной, Минина и Фрунзе, проспекта Гагарина и улицы Ветеринарной. Все они неисправны. Светофор на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской не работает до 17:00.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
