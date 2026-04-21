Аэропорт Волгограда возобновил работу после беспилотной опасности

Волгоградский аэропорт вернулся к нормальной работе после кратковременной остановки 21 апреля. Ограничения, введенные Росавиацией из-за возможной атаки беспилотников, продлились чуть более 20 минут, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Ночью Росавиация объявила о необходимости приостановить работу авиагавани. Причиной стала потенциальная угроза со стороны украинских дронов. Однако уже в 01:24 специалисты ведомства дали разрешение на возобновление полетов. Благодаря оперативным действиям, никаких изменений в расписании рейсов не произошло, и пассажиры не столкнулись с задержками.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.