Биографии Булгакова и Высоцкого будут маркировать по закону о наркотиках

Наследники русских авторов, покинувших РФ, запрещают ставить спектакли по мотивам произведений своих предков в российских театрах, заявил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков. Он попросил внести поправки в действующее законодательство, чтобы использовать произведения без согласия правообладателей, которые не являются их авторами. «Вечерняя Москва» побеседовала с экспертами, стоит ли менять действующие правила и к чему это может привести.