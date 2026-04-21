Провал произошел на набережной у Шуховской башни в Дзержинске из-за паводка

Высокий уровень паводковых вод стал причиной повреждения бетонных укреплений береговой линии на набережной у Шуховской башни в Дзержинске. Об этом сообщили в обслуживающей компании.
Место провала огородили в целях безопасности. Специалисты уже обследовали территорию, чтобы установить причину обрушения.
После получения результатов экспертизы начнется разработка плана восстановления. К ремонту будет возможно приступить при благоприятных погодных условиях.
«Всем посетителям рекомендуется соблюдать технику безопасности и быть бдительными», — говорится в сообщении.
