Провал произошел на набережной у Шуховской башни в Дзержинске из-за паводка

Причина разрушений — высокий уровень паводковых вод.

Источник: Живем в Нижнем

Высокий уровень паводковых вод стал причиной повреждения бетонных укреплений береговой линии на набережной у Шуховской башни в Дзержинске. Об этом сообщили в обслуживающей компании.

Место провала огородили в целях безопасности. Специалисты уже обследовали территорию, чтобы установить причину обрушения.

После получения результатов экспертизы начнется разработка плана восстановления. К ремонту будет возможно приступить при благоприятных погодных условиях.

«Всем посетителям рекомендуется соблюдать технику безопасности и быть бдительными», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что режим ЧС ввели из-за трещины на многоквартирном доме в Балахне 17 апреля.