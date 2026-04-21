Апрельский снег ещё задержится на территории Хабаровского края

Апрельским снегом укрыло часть Хабаровского края в минувшие сутки. Но на этом непогода не завершится, ведь как предупреждают синоптики — неблагоприятная метеообстановка сохранится местами еще и завтра, 22 апреля.
Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», сильные осадки в виде мокрого снега и снега, местами метель и усиление ветра до 15−20 м/с и до 23−28 м/с ожидаются в части северных районов региона — в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Николаевском, Ульчском, им. П. Осипенко районах. Температура воздуха ночью здесь будет доходить до −3..-10 °C, а днем будет около +4..-1 °C.
На юге Хабаровского края тоже сохранятся неблагоприятные погодные условия. Но отличные от севера региона. По данным Дальневосточного УГМС, предстоящей ночью пройдет мокрый снег при температуре +1..-1 °C, днем прогнозируются небольшие осадки, в виде мокрого снега и дождя при температуре +3..+8 °C. Ветер западный, 7−12 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре ночью — снег, днем — мокрый снег. Столбик термометра покажет −2..-4 °C и +2..+4 °C соответственно, ветер северный, 9−14 м/c. Напомним, что на участке от Комсомольска-на-Амуре до села Нижнетамбовское отмечается граница вскрытия Амура, а ниже по течению — ледостав с закраинами.
В краевой столице прогноз схожий: в ночь на 22 апреля ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега при температуре 0..-2 °C, а днем воздух хоть и прогреется до +4..+6 °C, но небольшой мокрый снег все же может пройти. Ветер при этом будет дуть северо-западного направления, 5−10 м/c.