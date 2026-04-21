Нестабильная погода сохранится в Хабаровском крае и завтра, 22 апреля

По информации Дальневосточного УГМС 22 апреля в части северных районов Хабаровского края (Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Николаевский, Ульчский, им. П. Осипенко) сохранится неблагоприятная метеообстановка, обусловленная сильными осадками в виде мокрого снега и снега, местами метелью, усилением ветра порывами до 15−20 м/с, на побережье до 23−28 м/с. На дорогах края гололедные явления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В Хабаровске завтра, 22 апреля, ожидается дождь и холодный ветер до 10 м/сек.
Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на основе анализа данных предупреждает о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, связанных с отключением источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов, отложения осадков на ЛЭП. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, затруднений в движении междугороднего пассажирского транспорта и большегрузной техники при формировании гололёдных явлений.
Из-за непогоды могут вводиться изменения в график работы всех видов транспорта, временное приостановление паромов на переправе Ванино-Холмск. Кроме этого, повышается риск происшествий при судоходстве.
Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.
И о погоде в Хабаровске:
Нажмите на карту, чтобы узнать прогноз для выбранного места.