Инженер Мельников рассказал, какие решения в ремонте поднимут цену квартиры

Оборудованная кухня-гостиная может добавить квартире до 10% стоимости.

Источник: Нижегородская правда

Грамотный ремонт может увеличить стоимость квартиры на 10−15%. Основные факторы, влияющие на цену, включают создание объединённой кухни-гостиной, современное освещение и удобные системы хранения, такие как гардеробные и встроенные шкафы до потолка. Об этом сообщил инженер-строитель Сергей Мельников интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Современные покупатели предпочитают квартиры с функциональными планировками. Убрав лишние перегородки и создав кухню-гостиную, можно визуально увеличить пространство и продать квартиру на 10% дороже. Все изменения должны быть законными.

Освещение играет важную роль. Трековые системы, отдельные светильники над рабочей зоной, мягкая подсветка в гостиной и у кровати значительно улучшают интерьер.

Организация систем хранения важна для комфорта. Гардеробные и встроенные шкафы до потолка делают жильё более привлекательным.

Эксперт подчеркнул, что наиболее ценными являются не дорогие материалы, такие как золотые краны или модная плитка, а функциональные и продуманные решения. Красивые, но бесполезные элементы редко окупаются, в то время как легальная перепланировка, качественное освещение и удобные системы хранения практически всегда повышают стоимость квартиры при её продаже или сдаче в аренду.