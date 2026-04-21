Инженер Мельников рассказал, какие решения в ремонте поднимут цену квартиры

Грамотный ремонт может увеличить стоимость квартиры на 10−15%. Основные факторы, влияющие на цену, включают создание объединённой кухни-гостиной, современное освещение и удобные системы хранения, такие как гардеробные и встроенные шкафы до потолка. Об этом сообщил инженер-строитель Сергей Мельников интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Современные покупатели предпочитают квартиры с функциональными планировками. Убрав лишние перегородки и создав кухню-гостиную, можно визуально увеличить пространство и продать квартиру на 10% дороже. Все изменения должны быть законными.
Освещение играет важную роль. Трековые системы, отдельные светильники над рабочей зоной, мягкая подсветка в гостиной и у кровати значительно улучшают интерьер.
Организация систем хранения важна для комфорта. Гардеробные и встроенные шкафы до потолка делают жильё более привлекательным.
Эксперт подчеркнул, что наиболее ценными являются не дорогие материалы, такие как золотые краны или модная плитка, а функциональные и продуманные решения. Красивые, но бесполезные элементы редко окупаются, в то время как легальная перепланировка, качественное освещение и удобные системы хранения практически всегда повышают стоимость квартиры при её продаже или сдаче в аренду.