В Хабаровском крае направлено в суд дело о незаконной рубке на 1,3 млн рублей

По данным пресс-службы УМВД, по Хабаровскому краю. инцидент произошел в феврале текущего года. Обвиняемый, 42-летний житель поселка Хехцир, имея лицензию на заготовку леса на удаленном участке, сознательно нарушил границы деляны. Мужчина спилил девять деревьев ценных пород (ясень, орех, лиственница) ближе к дому, рассчитывая на то, что факт нарушения не будет выявлен.