В Хабаровском крае направлено в суд дело о незаконной рубке на 1,3 млн рублей

В Хабаровском крае к уголовной ответственности привлечен местный житель, обвиняемый в незаконной рубке лесных насаждений.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконной рубке лесных насаждений в Хехцирском лесничестве. Ущерб от действий злоумышленника составил более 1 млн 300 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным пресс-службы УМВД, по Хабаровскому краю. инцидент произошел в феврале текущего года. Обвиняемый, 42-летний житель поселка Хехцир, имея лицензию на заготовку леса на удаленном участке, сознательно нарушил границы деляны. Мужчина спилил девять деревьев ценных пород (ясень, орех, лиственница) ближе к дому, рассчитывая на то, что факт нарушения не будет выявлен.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли у подозреваемого три бензопилы и партию древесины. Фигурант признал вину в полном объеме, на период судебного разбирательства он находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело по факту незаконной рубки направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

