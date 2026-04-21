В Хабаровском крае направлено в суд дело о незаконной рубке на 1,3 млн рублей

В Хабаровском крае перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконной рубке лесных насаждений в Хехцирском лесничестве. Ущерб от действий злоумышленника составил более 1 млн 300 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы УМВД, по Хабаровскому краю. инцидент произошел в феврале текущего года. Обвиняемый, 42-летний житель поселка Хехцир, имея лицензию на заготовку леса на удаленном участке, сознательно нарушил границы деляны. Мужчина спилил девять деревьев ценных пород (ясень, орех, лиственница) ближе к дому, рассчитывая на то, что факт нарушения не будет выявлен.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли у подозреваемого три бензопилы и партию древесины. Фигурант признал вину в полном объеме, на период судебного разбирательства он находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело по факту незаконной рубки направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
