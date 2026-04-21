«Тебе это не помешает»: Игорь Саруханов рассказал, какой жизненный совет дал Ване Дмитриенко

Многие молодые исполнители сегодня быстро набирают популярность. Среди них — 20-летний Ваня Дмитриенко, который уже выступает на стадионах в столицах. Заслуженный артист России Игорь Саруханов рассказал в беседе с KP.RU, как он учил жизни молодого музыканта.
«Ваню я лично знаю, да. Он молодец, просто единственное, что он не знает песню “Лодочка”. Мы недавно с ним встречались, бились в шоу “Битва поколений”. Я ему говорю: “Вань, как ты не знаешь? Мы же с тобой месяц тому назад выступали вместе на одном концерте на улице”. А он: “Но я же могу не знать “Лодочку”?”, — вспомнил музыкант.
В рамках телевизионного шоу Игорь Саруханов встретился в музыкальном поединке с группой 5sta Family. Ваня, находясь в жюри, признался, что ему ближе эта группа, так как они работают с ними на одном лейбле. По словам артиста, многие молодые исполнители сегодня выбирают «линию наименьшего сопротивления» — меньше интересуются прошлым.
«Так вот, и Ванечке я сказал в конце: “Вань, когда мне было столько, сколько тебе, я знал не только тех, кто живет в моей стране, музыкантов и их песни. Я знал еще всех, кто живет за пределами нашей Родины, которые нас, кстати, учили многому. Я знал все. Я думаю, что тебе это не помешает”, — поделился Саруханов.
При этом он тепло отозвался о молодом артисте, сказав, что Ваня — хороший и приятный парень, который активно растет в шоу-бизнесе.