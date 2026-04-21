Игорь Саруханов раскрыл закулисье отечественного шоу-бизнеса в 90-х годах

Игорь Саруханов: Самые страшные бандиты в 90-х сидели в Министерстве культуры.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный артист России Игорь Саруханов поделился воспоминаниями, как формировался отечественный шоу-бизнес в 80−90-х годах. Артист рассказал в беседе с KP.RU, с какими сложностями сталкивались музыканты в тот период.

«Самые неприятные бандиты находились в Министерстве культуры. Они работали как самые настоящие бандиты, потому что хотели, чтобы мы не писали свои песни, а чтобы пели их. Это двоечники, обычные формалисты, люди, которые просто формально учились ради диплома», — поделился музыкант.

Артист с иронией отметил, что чиновники с музыкальным образованием пытались ограничивать исполнение собственных песен в концертах до 20%, а оставшиеся 80% должны были составлять произведения членов Союза писателей.

Он также рассказал о встречах с настоящими «крышевателями». По его словам, «шестерки дешевые» часто получали отпор от более серьезных людей, которые просто отводили наглецов в сторону.

«В 90-е было много артистов, были емкие годы, было написано много хитов. Несмотря на то, что происходили метаморфозы в стране, вы даже не могли себе представить, что завтра вдруг утром танк встанет и будет стрелять по Белому дому», — подчеркнул Саруханов.

Напомним, многие произведения Игоря Арменовича в свое время попали на телевидение благодаря народной любви. Долгое время Саруханова не жаловали на ТВ, и его композиции стали звучать в «Песне года» лишь позже.