Первая репетиция парада Победы пройдет в Челябинске 22 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Официально мероприятие называется так — репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона на площади Революции, посвященного празднованию Дня Победы.
В среду она стартует в 17:00. Ранее сообщалось, что репетиции пройдут 22 и 29 апреля. Традиционно в параде примут участие воинские части, сотрудники правоохранительных органов, общественных организаций, учащиеся. Будет задействована военная техника. А 7 мая состоится генеральная репетиция торжественного построения войск гарнизона. Планируется также шествие «Бессмертный полк».
На салют в честь Дня Победы власти Челябинска выделили 3,5 млн рублей.