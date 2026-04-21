Первая репетиция парада Победы пройдет в Челябинске 22 апреля

Традиционно в параде примут участие воинские части, сотрудники правоохранительных органов, общественных организаций, учащиеся.

Источник: РИА "Новости"

Первая репетиция парада Победы пройдет в Челябинске 22 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Официально мероприятие называется так — репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона на площади Революции, посвященного празднованию Дня Победы.

В среду она стартует в 17:00. Ранее сообщалось, что репетиции пройдут 22 и 29 апреля. Традиционно в параде примут участие воинские части, сотрудники правоохранительных органов, общественных организаций, учащиеся. Будет задействована военная техника. А 7 мая состоится генеральная репетиция торжественного построения войск гарнизона. Планируется также шествие «Бессмертный полк».

На салют в честь Дня Победы власти Челябинска выделили 3,5 млн рублей.