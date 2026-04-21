В селе Банниково Тюменской области очистили берег озера Татарка

Работы провели в ходе акции «Вода России».

Источник: Национальные проекты России

Берег озера Татарка очистили в селе Банниково Тюменской области в ходе акции «Вода России». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Абатского муниципального района.

В мероприятии приняли участие 15 человек. Среди них — работники администраций и волонтеры. Они собрали шесть мешков мусора. Протяженность убранной территории составила 2 км. Участники акции собрали ветки и мусор, оставленные отдыхающими полиэтиленовые пакеты, оберточную бумагу, пластиковые и стеклянные бутылки.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.