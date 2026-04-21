В Волгограде иномарка сбила девушку на переходе

По предварительной информации, около 17:35 61-летний водитель за рулем Audi A3 совершил наезд на 19-летнюю девушку. Инцидент произошел напротив дома 60Б по проспекту Университетскому. Важно отметить, что девушка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, и для нее горел зеленый сигнал светофора.