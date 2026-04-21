В Волгограде иномарка сбила девушку на переходе

Пострадавшую доставили в больницу после ДТП на Университетском проспекте.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 20 апреля произошло ДТП, в результате которого пострадала молодая девушка. Авария случилась в Советском районе на проспекте Университетском, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

По предварительной информации, около 17:35 61-летний водитель за рулем Audi A3 совершил наезд на 19-летнюю девушку. Инцидент произошел напротив дома 60Б по проспекту Университетскому. Важно отметить, что девушка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, и для нее горел зеленый сигнал светофора.

Сразу после ДТП пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники ГАИ.