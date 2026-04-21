«Скрипка-лиса» или «Скрип колеса»: Саруханов объяснил странную путаницу с названием своего хита

Многие известные песни со временем начинают обрастать неожиданными искажениями названий. Заслуженный артист России Игорь Саруханов рассказал в беседе с KP.RU, откуда взялся путаница вокруг его главного хита «Скрипка-лиса» и почему появилось другое название.
«Дело в том, что где-то через какое-то время после выхода он был хороший, очень яркий выход, с хорошим клипом, дорогим. Такого клипа не было, он очень дорогой был в те годы. Тигран Кеосаян — автор этого клипа. И вот Российское авторское общество, где я зарегистрировал “Скрипка-лиса”. И везде-везде начались всякие споры», — пояснил музыкант.
Как ответил Саруханова, путаница возникла из-за того, что песню по-разному называли в разных регионах страны. Чтобы навести порядок в документах и обеспечить корректные выплаты авторских отчислений, музыканту предложили официально зарегистрировать и такое название.
По его словам, эта история начала накапливаться как снежный ком. В итоге Российское авторское общество направило ему заявление с просьбой зарегистрировать песню «Скрип колеса».
Напомним, песня вышла на одноименном альбоме музыканта в 1997 году. Музыку написал сам исполнитель, слова — поэт Александр Новиков.