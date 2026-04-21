Первый зампред ВТБ анонсировала проект банка с «крупнейшим ретейлером»

ВТБ планирует запустить в мае «суперпроект с крупнейшим ретейлером», который представлен практически в любом регионе, сообщила РБК Ольга Скоробогатова. Она также анонсировала партнерства с Ozon, Lamoda и ЛУКОЙЛом.

Источник: РБК

ВТБ готовится в мае этого года запустить для розничных клиентов «суперпроект» с крупнейшим ретейлером на российском рынке, сообщила в интервью РБК первый зампред правления банка Ольга Скоробогатова, пообещав, что он будет «уникальным для рынка и потребителя».

Название будущего партнера она не раскрыла, но сделала акцент на его сети, количестве отделений банка разного формата и 20 тыс. агентов, которые ВТБ достались от приобретенного Почта Банка — это сотрудники «Почты России», которые занимаются предоставлением банковских услуг по агентскому договору.

Крупнейшей розничной сетью в России по количеству торговых точек является «Магнит» (ему принадлежат сети одноименных магазинов, «Дикси» и «Азбуки вкуса»), а по выручке — X5 (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). С «Магнитом» ВТБ связывали более тесные отношения: несколько лет, начиная с 2018 года, банк был акционером ретейлера, а летом прошлого года «Магнит» и ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве до конца 2028 года.

В пресс-службе «Магнита» от комментариев отказались. РБК направил запрос в Х5.

Сотрудничество с «крупнейшим ретейлером», по словам Скоробогатовой, — одно из нескольких партнерств банка в рамках новой модели, когда список ключевых партнеров выбирается исходя из того, что нужно розничному банковскому клиенту, чем он пользуется каждый день. Речь идет о предоставлении сторонними партнерами различных преференций, в том числе скидок. Помимо «суперпроекта» с розничным игроком, ВТБ планирует запустить совместные проекты с маркетплейсами Lamoda, Ozon и ЛУКОЙЛом. Ранее уже была запущена программа с «Яндекс Маркетом» (при покупках по карте банка можно получить скидку до 50%), указала первый зампред ВТБ.

Перечень партнеров не должен быть длинным, считает Скоробогатова. По ее словам, он должен охватывать следующие сферы: «Это продукты питания, товары, аптеки, косметика, цифровые сервисы, онлайн-кинотеатры, путешествия, авто».

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше