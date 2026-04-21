Первый зампред ВТБ анонсировала проект банка с «крупнейшим ретейлером»

Сотрудничество с «крупнейшим ретейлером», по словам Скоробогатовой, — одно из нескольких партнерств банка в рамках новой модели, когда список ключевых партнеров выбирается исходя из того, что нужно розничному банковскому клиенту, чем он пользуется каждый день. Речь идет о предоставлении сторонними партнерами различных преференций, в том числе скидок. Помимо «суперпроекта» с розничным игроком, ВТБ планирует запустить совместные проекты с маркетплейсами Lamoda, Ozon и ЛУКОЙЛом. Ранее уже была запущена программа с «Яндекс Маркетом» (при покупках по карте банка можно получить скидку до 50%), указала первый зампред ВТБ.