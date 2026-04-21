В Красноярском крае обсудили перспективы развития семейных многофункциональных центров

В Красноярске прошла площадка, посвященная социальной политике, в рамках подготовки к региональному форуму «Единой России» «Есть результат!». Участники, включая депутатов Законодательного собрания и министра соцполитики Красноярского края, обсудили работу семейных МФЦ. Кроме того, были подведены итоги народной программы партии в социальной сфере и выработаны предложения для программы на следующие пять лет. Участники посетили семейный МФЦ в Октябрьском районе Красноярска, который работает по принципу «одного окна». Специалисты определяют, помощь какого ведомства необходима семье, и сопровождают заявителей на всех этапах. В центре предусмотрено оказание психологической помощи, оборудованы комфортные детские зоны. В 2026 году запланировано открытие такого центра в Назарово. Предполагается, что такая практика будет тиражирована и в других муниципалитетах края. Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель краевого парламента Алексей Додатко отметил, что система соцзащиты — один из ключевых инструментов для поддержки семей, демографии и участников СВО. Красноярский край выступает в качестве площадки внедрения и разработки самых передовых практик в сфере социальной защиты и социальной поддержки. Мы являемся законодателями мод, если можно так выразиться, разрабатывая и внедряя механизмы, которые впоследствии применяются в масштабах всей страны и хотим эту планку держать и дальше, — подчеркнул Алексей Додатко. В крае различные виды социальной помощи получает практически каждый второй житель. Депутат «Единой России», председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания края Илья Зайцев отметил, что задача партии — максимально снизить нагрузку на получателей льгот. Наш приоритет все эти пять лет — «Забота о каждом». Если вы посмотрите перечень законов, которые были приняты по инициативе фракции «Единая Россия», то они заключались в том, чтобы учесть всех: многодетные семьи, людей почтенного возраста, инвалидов разных групп, участников СВО. Крайне важно исходить из того, что не человеку нужно прийти, а система должна прийти к человеку и предложить поддержку. Это все основано на народной программе, — пояснил Илья Зайцев. Отметим, что мнение жителей учитывается в формировании программы. Каждый желающий имеет возможность отправить свое предложение посредством ресурса естьрезультат.рф.