Игорь Саруханов объяснил, почему редко показывает дочерей в соцсетях

Исполнитель хита «Скрипка-лиса» Игорь Саруханов очень редко показывает своих дочерей в социальных сетях. Заслуженный артист России в беседе с KP.RU объяснил, почему он не публикует их фото и видео.
«Почему каждый день надо показывать? Я показываю только тогда, когда я желаю ей что-то в день рождения или еще какой-то праздник, 8 Марта. Или написал песню про Розочку. Я пою эту песню, и в это время такая нарезочка, где она маленькая совсем, глупенькая, потом она потихонечку вырастает. Сейчас она уже еще больше, уже 11 лет», — объяснил музыкант.
Дочь Саруханова сейчас занимается танцами и очень хорошо играет на флейте и фортепиано, хотя с флейтой в итоге решила прекратить занятия. В целом, музыкант никогда не задумывался о том, что нужно ежедневно показывать детей в соцсетях.
«Когда они достигают чего-то, например, Любочка, допустим, стоит на первом месте. Она в области бальных танцев, думаю, где-то уже почти-почти кандидат мастера спорта. Когда я вижу, что она получила какую-то медаль, я показываю, если Розочка тоже что-то смешное, красивое сделала, тоже выкладываю, но каждый день я считаю, что неправильно», — поделился артист.
Ранее Игорь Саруханов рассказал, кому оставит свое наследство. Имущество артиста оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Все активы после его смерти перейдут дочерям от шестого брака — Розалии и Любови.