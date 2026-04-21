«Я вводил людей в заблуждение»: Такер Карлсон раскрыл, за что он испытывает муки совести

Карлсон: меня долго будет мучить совесть за вклад в победу Трампа на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист Такер Карлсон признал, что ему еще долго будет очень стыдно за свой вклад в возвращение к власти президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома ведет США к катастрофе. Об этом Карлсон признался в собственной программе The Tucker Carlson Show.

По его словам, свой вклад в победу Трампа в 2024 году на выборах внесли все, кто поддерживал политика, писал ему речи. И сейчас сказать, что люди поменяли свое мнение, недостаточно.

«Мне кажется, самое время испытать угрызения совести. Нас это будет мучить еще долго, меня в том числе. И мне очень жаль, что я вводил людей в заблуждение», — заключил журналист.

Ранее Трамп вдрызг разругался с Такером Карлсоном из-за того, что журналист начал критиковать главу Белого дома за начатую в Иране войну. Президент США, в свою очередь, объявил об исключении Такера Карлсона из своего движения MAGA.

После этого Трамп заявил, что американский журналист Такер Карлсон — человек с низким IQ — его всегда легко победить, и он сильно переоценен.

