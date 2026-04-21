За кого мы готовы топить после скандального выпуска «Натальной карты»

Конечно, такая эмоциональная реакция, блокирующая разум, связана у нас с вами с какими-то личными воспоминаниями. Я вот накопала среди своих такие: пару лет назад я попала на импровизационное шоу — стендап, где участники безжалостно подкалывали друг друга и публику. Ничего особенного, формат довольно распространенный. Как зритель я хохотала до слез над особо уморительными репликами в адрес аудитории, пока одна из таких реплик не пришлась в мой адрес. Все было прилично и пристойно, в рамках шоу и словесной игры, но… Черт возьми, как было обидно! Тогда я не просто поняла расхожую мысль, но почувствовала на себе: зона разрешенного хамства — штука тонкая. Сегодня ты смеешься над чужой шуткой, а завтра — глотаешь обиду от похожей. Где грань? И кто ее должен охранять? А может, и не должна она охраняться вовсе.