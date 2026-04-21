В Минсельхозе Крыма обсудили создание агротехклассов

Одна из ключевых задач — повышение престижа аграрных профессий.

Источник: Национальные проекты России

Совещание, посвященное вопросам создания специализированных агротехклассов в школах, состоялось в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым. Мероприятие прошло по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате Совета министров региона.

Представители Минсельхоза Крыма отметили, что одной из ключевых задач отрасли является привлечение молодежи в сельское хозяйство и повышение престижа аграрных профессий. Предприниматели выразили готовность участвовать в профориентационной работе и практико-ориентированном обучении. Также они подчеркнули, что заинтересованы в притоке мотивированных кадров.

Кроме того, на встрече обсудили возможности предоставления наставничества, экскурсий на действующие предприятия и материально-технической базы для занятий. Представители образовательных учреждений обратили внимание на разработку учебных планов и программ дополнительного образования для агротехклассов. Также они подняли вопрос интеграции теоретических знаний с практическими навыками и необходимости повышения квалификации школьных учителей.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
