В Минсельхозе Крыма обсудили создание агротехклассов

Совещание, посвященное вопросам создания специализированных агротехклассов в школах, состоялось в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым. Мероприятие прошло по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате Совета министров региона.
Представители Минсельхоза Крыма отметили, что одной из ключевых задач отрасли является привлечение молодежи в сельское хозяйство и повышение престижа аграрных профессий. Предприниматели выразили готовность участвовать в профориентационной работе и практико-ориентированном обучении. Также они подчеркнули, что заинтересованы в притоке мотивированных кадров.
Кроме того, на встрече обсудили возможности предоставления наставничества, экскурсий на действующие предприятия и материально-технической базы для занятий. Представители образовательных учреждений обратили внимание на разработку учебных планов и программ дополнительного образования для агротехклассов. Также они подняли вопрос интеграции теоретических знаний с практическими навыками и необходимости повышения квалификации школьных учителей.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.