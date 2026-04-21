Минздрав Приморья принес извинения родителям, которых не пустили за ребенком

Министерство здравоохранения Приморского края официально прокомментировало скандальную ситуацию в Краевой клинической детской больнице № 2 во Владивостоке. Родителей не пустили на территорию медучреждения, чтобы забрать ребенка. В ведомстве признали, что сотрудники больницы действовали неправильно, и принесли извинения семье. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
Как выяснилось, это произошло на фоне действующих в больнице антитеррористических ограничений. Однако в минздраве подчеркнули, что есть жизненные обстоятельства, когда медперсонал обязан пойти навстречу. Руководство больницы уже извинилось перед родителями, а сотрудникам провели дополнительный инструктаж, чтобы подобное не повторялось. В министерстве также призвали граждан при любых сложностях обращаться напрямую к руководству медицинских организаций.