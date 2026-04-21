На улице Молодогвардейской в Самаре образовался провал из-за утечки на водоводе

Появилась информация, почему в Самаре перекрыли участок улицы Молодогвардейская. Напомним, что с 21 апреля был перекрыт проезд на участке между улицей Ярмарочная и Студенческим переулком.
«Ночью 21 апреля в связи с утечкой на водоводе образовался провал грунта и части проезжей дороги на улице Молодогвардейская», — прокомментировала пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.
Судя по фото, провал занимает солидную часть проезжей части. Его оградили, коммунальщики уже ведут работы на участке.
Из-за введения ограничений автобусы № 24 и № 91 временно изменили маршруты. Самарцев и гостей города просят учитывать информацию о перекрытии улицы Молодогвардейской при планировании поездок по городу.