Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Молодогвардейской в Самаре образовался провал из-за утечки на водоводе

Стало известно, почему в Самаре перекрыли улицу Молодогвардейская.

Источник: минэнерго и ЖКХ Самарской области

Появилась информация, почему в Самаре перекрыли участок улицы Молодогвардейская. Напомним, что с 21 апреля был перекрыт проезд на участке между улицей Ярмарочная и Студенческим переулком.

«Ночью 21 апреля в связи с утечкой на водоводе образовался провал грунта и части проезжей дороги на улице Молодогвардейская», — прокомментировала пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Судя по фото, провал занимает солидную часть проезжей части. Его оградили, коммунальщики уже ведут работы на участке.

Из-за введения ограничений автобусы № 24 и № 91 временно изменили маршруты. Самарцев и гостей города просят учитывать информацию о перекрытии улицы Молодогвардейской при планировании поездок по городу.