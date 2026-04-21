Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, продали за $15,8 млн

Встреча в Женеве положила начало серии советско-американских саммитов 1985—1988 годов. По их итогам между США и СССР был заключен договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: РБК

Виллу Fleur d'Eau на берегу озера Леман под Женевой, где в 1985 году состоялась встреча Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана продали за $15,8 млн, говорится на сайте компании Concierge Auctions, занимающейся продажей недвижимости.

Вилла площадью 993 кв. метра была продана за 12,3 млн франков, что почти вдвое ниже оценочной стоимости в 23 млн франков, запрошенной аукционным домом.

Fleur d'Eau построили в 1867 году, вилла насчитывает 26 комнат и имеет прямой доступ к Женевскому озеру.

К зданию примыкает ландшафтный парк площадью более 3,2 тыс. кв. метров. С 1996 года особняком владела международная компания, которая приобрела его за 2,4 млн франков.

Объявление о продаже исторического здания появилось в начале сентября прошлого года, торги на аукционе состоялись в конце октября, но на виллу ранее не могли найти покупателя.

Именно в этом здании состоялась первая встреча между Горбачевым и Рейганом, которая прошла 19−21 ноября 1985 года, положив начало серии советско-американских саммитов 1985—1988 годов.

По итогам встреч Горбачева и Рейгана в 1987 году между США и СССР был заключен Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был актуален более 30 лет — вплоть до 2019 года, когда США официально вышли из соглашения.

В июне 2025 года замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что мораторий России на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приближается к своему логическому завершению, Москва вынуждена реагировать на «весьма чувствительные ракетные угрозы».

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше