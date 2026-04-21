Виллу, где прошла встреча Горбачева и Рейгана, продали за $15,8 млн

Вилла площадью 993 кв. метра была продана за 12,3 млн франков, что почти вдвое ниже оценочной стоимости в 23 млн франков, запрошенной аукционным домом.
Fleur d'Eau построили в 1867 году, вилла насчитывает 26 комнат и имеет прямой доступ к Женевскому озеру.
К зданию примыкает ландшафтный парк площадью более 3,2 тыс. кв. метров. С 1996 года особняком владела международная компания, которая приобрела его за 2,4 млн франков.
Объявление о продаже исторического здания появилось в начале сентября прошлого года, торги на аукционе состоялись в конце октября, но на виллу ранее не могли найти покупателя.
Именно в этом здании состоялась первая встреча между Горбачевым и Рейганом, которая прошла 19−21 ноября 1985 года, положив начало серии советско-американских саммитов 1985—1988 годов.
По итогам встреч Горбачева и Рейгана в 1987 году между США и СССР был заключен Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был актуален более 30 лет — вплоть до 2019 года, когда США официально вышли из соглашения.
В июне 2025 года замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что мораторий России на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приближается к своему логическому завершению, Москва вынуждена реагировать на «весьма чувствительные ракетные угрозы».
