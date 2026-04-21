«Я даже падал, меня шатало»: Игорь Саруханов рассказал о своем похудении на 22 килограмма

Похудение за короткий срок всегда вызывает много вопросов у тех, кто следит за своим весом и здоровьем. Заслуженный артист России Игорь Саруханов рассказал в беседе с KP.RU, как ему удалось заметно снизить вес и с какими трудностями он столкнулся во время этого процесса.
«Это было просто тяжело. Было 112 килограммов, стало 90, это минус 22 килограмма. Это очень сложно, это просто вот рот на замок, есть вообще просто в 10 раз меньше. Конечно, это дефицит калорий, это очень тяжело. Я взвешивал еду, понимаете? … Я даже падал, меня шатало», — поделился артист.
По словам Саруханова, процесс похудения оказался для него серьезным испытанием, особенно из-за плотного графика выступлений. На сцене он тратил много энергии, при этом приходилось строго ограничивать питание и контролировать калории.
Сейчас артист признался, что немного набрал вес обратно, но продолжает следить за собой и старается не переедать. Он связывает прежний набор веса с неправильными пищевыми привычками и считает важным держать баланс в питании.
Ранее Саруханов делился, что лишний вес заметно ухудшал его самочувствие. У него появлялись скачки давления, одышка и повышенный уровень сахара. После консультации с врачом артист начал строго соблюдать рекомендации. Для поддержания формы он также добавил плавание, ежедневную планку и умеренные тренировки в зале.