Боец «Пересвет»: «Хочу посоветовать внимательно слушать своих инструкторов при прохождении курса боевой подготовки»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Боец СВО с позывным «Пересвет» рассказал о своей службе и её специфике и дал дельный совет по медицинской подготовке.
— Приветствую всех! Скажу про патриотизм. Он присутствовал в моей семье и ближнем окружении. Но принять решение поспособствовала моя жизненная ситуация.
— Как отреагировали близкие люди на решение отправиться в зону СВО?
— Сразу рассказать родственникам я не смог куда поехал. Сказал, что уезжаю в обычную рабочую командировку. Всю правду они узнали, когда был уже на СВО. Какова была их реакция? Почувствовал очень мощную поддержку. Никто ничему учить меня не стал. Просто одна мощная поддержка — все, как один. Все мои родственники и друзья. За что им большое спасибо!
— Кем служите? С какими трудностями приходится сталкиваться?
— Служу в гаубичной артиллерии наводчиком. Эту воинскую специальность я освоил во время прохождения срочной службы. Служил на таком же орудии наводчиком. Сейчас нахожусь на своём месте. Есть большая ответственность, потому что можно допустить ошибку в цифрах при наведении и ударить по своим. Поэтому перед выстрелом перепроверяю себя по три-четыре раза. Трудности бывают разные. Все не перечислишь. Самое главное, что бы была стабильная стрельба. Когда что-то летит не так, нужно найти причину и её устранить. Причин предостаточно, поэтому всё не так просто.
— Почему у вас такой позывной?
— У моего позывного есть история. До командировки я тренировался в боксёрском клубе «Пересвет» у замечательного тренера. У него научился многому как физически, так и морально. Со всеми физическими нагрузками справляюсь достаточно хорошо, благодаря своей подготовке, за что спасибо тренеру Льву Николаевичу. Пользуясь случаем, передаю большой привет всей спортшколе и клубу «Пересвет», Льву Николаевичу и хочу поблагодарить за всё, что он для меня сделал. Такова история с моим позывным. Добавлю, что Александр Пересвет был русским богатырём — монахом при церкви. Поэтому для меня это очень символично.
— Как вы боретесь со страхом?
— Отвечу чисто за себя, потому что есть ребята, которые говорят, что им ничего не страшно. Конечно, страх есть. Главное — не паниковать, то есть стараться сохранять холодную голову, не забывать то, о чём тебя учили и просто делать свою работу.
— Были ли вы морально готовы к боевой обстановке?
— Перед командировкой себя долго настраивал в нужную сторону. Общался с людьми, которые побывали на СВО. Смотрел много записей с ТГ-каналов, читал там информацию. Когда попал в зону военных действий, увидел, что всё так, как на видеозаписях. К чему был не готов? Сейчас не смогу ответить на это вопрос. В себе ничего не раздражало. Наоборот, старался себя подбадривать, держать в боевом настроении.
Неготовность есть у других: приходят ребята, и стараются показать какие они крутые бойцы. Конечно, это на словах. Когда дело переходит в работу, эти ребята начинают косячить. И косяки у них глупые — на уровне детского сада. Смотришь на него и думаешь: так вот ты какой «северный олень»! Раздражает, что таких немало. Поэтому я склоняюсь к тому, что бы меньше болтать и больше работать.
— Кто наш враг?
— Кто наш враг мы прекрасно знаем. Сейчас попробую рассказать из своих наблюдений — каков он. Расскажу пару историй. Не буду говорить населённый пункт, где это происходило. Постоянно били fpv-дронами по гражданским автомобилям. Бьют по рейсовым автобусам. Недавно был случай — сожгли рейсовый автобус и ударили по мусоровозу. Когда я возвращался с отпуска, они ударили по таксисту. Он погиб. Второй случай — они били кассетным боеприпасом по женщинам, которые шли по своим делам. Они упали, звали на помощь. Когда неравнодушные люди подбежали, в них прилетел второй боеприпас. То есть вверху висела «птичка» и наблюдала за этим и корректировала огонь. Пострадали только гражданские. В основном женщины. Ещё один случай, когда fpv-дрон атаковал подростков, которым лет 14−15. Пострадал мальчишка и к нему подбежала девочка-ровесница оказать помощь. В это момент их атаковал второй дрон. То есть человек, который сидел и управлял этим дроном-камикадзе, чётко видел, что там дети. Только вдумайтесь: видит, что дети и прицельно бьёт по ним. Надеюсь, что ответил на вопрос, каков наш враг! И мне без разницы, украинец он или наёмник из стран НАТО.
— Эти боевые действия многие называют войной дронов. Как быстро меняется специфика боевых действий.
— Соглашусь, что в небе летает много всего разного, как с нашей стороны, так и со стороны противника. Днём и ночью. Ночью ещё сложнее укрыться и спрятаться, потому что ночью на дронах стоят тепловизоры. Они всё видят и мало шансов скрыться. Поэтому нашим бойцам требуются детекторы дронов, средства РЭБ, которые очень помогают обнаружить и погасить атаку. Всё очень быстро развивается. Ни наши ребята, ни противник не стоят на месте. Наши проявляют смекалку, придумывают что-то новое. По моим наблюдениям «птичек» в небе всё больше. То есть их активность увеличивается.
— О чём больше скучаете? Чувствуется ли поддержка тыла?
— Больше скучаешь по своим детям, по своей женщине, по родственникам и близким людям, друзьям. Насколько важна поддержка тыла? Я бы сказал, что поддержка необходима для наших ребят. Не могу представить развитие событий без гуманитарной помощи. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в формировании гуманитарных вопросов. Так же хочу поблагодарить людей, мужчин, которые занимаются доставкой этих гуманитарных грузов. Эти люди перед формированием гуманитарного груза спрашивают, в чём мы нуждаемся. И стараются всё нам доставить. Считаю их героями, потому что они ездят по тем же дорогам, которые обстреливаются нашим противником. За их плечами уже не один и не два гумконвоя. Повторю: всем вам большое, большое спасибо.
— Какие дадите советы тем, кто решил пойти служить добровольцем?
— Это вопрос индивидуальный, потому что не знаю, куда, в какие рода войск они попадут. Хочу посоветовать внимательно слушать своих инструкторов при прохождении курса боевой подготовки. И сделать акцент на тактической медицине. Это оказание самопомощи. Это может спасти жизнь вам и вашему товарищу. Конечно, хочу пожелать каждому вернуться домой к своим семьям живыми и здоровыми!
Программа «Актуальное интервью», ТРК «Арис».