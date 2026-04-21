— Кто наш враг мы прекрасно знаем. Сейчас попробую рассказать из своих наблюдений — каков он. Расскажу пару историй. Не буду говорить населённый пункт, где это происходило. Постоянно били fpv-дронами по гражданским автомобилям. Бьют по рейсовым автобусам. Недавно был случай — сожгли рейсовый автобус и ударили по мусоровозу. Когда я возвращался с отпуска, они ударили по таксисту. Он погиб. Второй случай — они били кассетным боеприпасом по женщинам, которые шли по своим делам. Они упали, звали на помощь. Когда неравнодушные люди подбежали, в них прилетел второй боеприпас. То есть вверху висела «птичка» и наблюдала за этим и корректировала огонь. Пострадали только гражданские. В основном женщины. Ещё один случай, когда fpv-дрон атаковал подростков, которым лет 14−15. Пострадал мальчишка и к нему подбежала девочка-ровесница оказать помощь. В это момент их атаковал второй дрон. То есть человек, который сидел и управлял этим дроном-камикадзе, чётко видел, что там дети. Только вдумайтесь: видит, что дети и прицельно бьёт по ним. Надеюсь, что ответил на вопрос, каков наш враг! И мне без разницы, украинец он или наёмник из стран НАТО.