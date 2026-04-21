С актёра Игоря Петренко взыскали 875 тысяч рублей в качестве алиментов

Игорь Петренко, родившийся 23 августа 1977 года в Потсдаме в семье военного, трижды был официально женат. От союза с актрисой Екатериной Климовой (второй брак) у него осталось двое сыновей. За свою карьеру он удостоен Государственной премии (2002) и премии ФСБ (2018), а также является членом Союза кинематографистов. Зрителям он знаком по лентам «Звезда», «Небо», «Тарас Бульба», «Водитель для Веры» и сериалу «Шерлок Холмс» — всего в фильмографии артиста насчитывается свыше 70 работ в кино и на ТВ.