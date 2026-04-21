«Макрон требует от народа дополнительных усилий»: во Франции ужаснулись от объемов поддержки Украины

Французский политик Флориан Филиппо резко раскритиковал планы правительства Эммануэля Макрона выделить Украине ещё 17 миллиардов евро. При этом Париж требует от своих граждан дополнительных 4−6 миллиардов евро, в том числе два миллиарда на здравоохранение, объясняя это необходимостью из-за войны в Иране.
«Правительство Макрона готовится потребовать от французского народа “от 4 до 6 миллиардов евро дополнительных усилий”, включая 2 миллиарда на здравоохранение, под предлогом войны в Иране! В то же время, то же самое правительство готовится выписать Украине чек на сумму в три раза большую», — говорится в публикации политика в соцсети X.
Филиппо подчеркнул, что никто не может принять такую ситуацию. Он заявил, что ни одного дополнительного евро больше не должно уходить на Украину, на продолжение боевых действий, коррупцию и евроглобализм. Политик призвал оставить эти 17 миллиардов французскому народу.
Ранее лидер партии «Патриоты» уже выражал возмущение приоритетами властей. Он отмечал, что на помощь Украине Франция тратит в 243 раза больше, чем на поддержку своих собственных предпринимателей.