«На грани миссейлинга»: ситуация с «народными» облигациями «ЕвроТранса»

В понедельник, 20 апреля, платформа «Финуслуги» сообщила, что ПАО «ЕвроТранс» не осуществляет выплаты держателям «народных» облигаций с 10 апреля. До этого Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратилась в ЦБ и на Мосбиржу для решения ситуации.
«Народные» облигации не торгуются на бирже, это своеобразная долговая расписка, для которой не предусмотрен сам термин «дефолт», подчеркнул член АВО Илья Винокуров. В то же время, согласно закону «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, 10 дней неисполнения обязательств — существенное нарушение прав держателя ценной бумаги, после которого возникает право на обращение в суд.
В своем обращении к регулятору АВО предложила привести инструмент в соответствие с законом, поскольку на данный момент у владельцев бумаг нет «никаких методов защиты». Худшим выходом из ситуации будет исполнение «ЕвроТрансом» обязательств по биржевым бумагам и неисполнение по небиржевым, то есть применение разных подходов к владельцам различных инструментов.
«Банку России нужно что-то срочно делать с этой историей, как-то привести эмитента в чувства, чтобы он исполнил свои обязательства», — резюмировал Илья Винокуров в эфире Радио РБК.