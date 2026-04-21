В Беларуси ученые создали биочип для выявления аллергии

Уникальный биочип для выявления аллергии создан в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси ученые создали биочип для выявления аллергии. Подробности рассказали в эфире «Первого информационного телеканала».

На уникальном биочипе находятся мельчайшие точки, которые содержат аллергены. Всего их 200 штук. На него наносится кровь пациента, а затем добавляются необходимые реагенты. Подобным образом специалист устанавливает потенциального виновника проблем.

— Береза, полынь, тимофеевка, ежа — огромное количество аллергенов. На чипе аллергены растений, то есть пыльцевые аллергены. Здесь аллергены пищевых продуктов, аллергены яда перепончатокрылых, здесь аллергены даже клещей, — уточнил директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров.

Тест абсолютно безболезненный, точный, быстрый. Сейчас чип проходит регистрационные испытания. А к концу 2026 года его планируют внедрить в практику. Сначала на базе Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук. В последующем указанный чип, как ожидается, смогут использовать в лабораториях по всей Беларуси.

Также думают и над экспортом указанной разработки.

— Но для этого нам необходимо чип адаптировать под конкретную страну. Условно под Южную Америку. Там совершенно другой будет спектр аллергенов. Мы это сможем сделать, — подчеркнул Андрей Гончаров.

Стоимость зарубежных аналогов составляет около 1000 рублей за тест, а услуга с белорусской разработкой обойдется пациенту в 200 рублей.

