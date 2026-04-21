Россияне рассказали, как часто ходят на свидания: результаты опроса впечатляют

Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос и выяснил, как часто россияне ходят на свидания. Результаты действительно могут удивить. Оказалось, что некоторые из опрошенных более двух лет не ходили на свидания. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте.
Романтические комедии создали образ свиданий как обязательной части отношений. Но реальная жизнь редко соответствует кино. Половина россиян не была на свидании за последние два года, а за последний год — вдвое меньше. Суммарно, шесть из десяти россиян не были на свиданиях последние два года.
Также ВЦИОМ выяснили, кто романтичнее: мужчины или женщины. Мужчины снова подтвердили статус главных романтиков: их отличает богатый опыт и любовь к свиданиям. Женщины же более избирательны, предпочитая качество количеству романтических встреч. Отмечается, что опрос проводился методом телефонного анкетирования, в нем участвовали 1600 человек старше 18 лет.