Два человека погибли в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве

Авария случилась на улице Садовая-Черногрязская. Женщина за рулем Mercedes столкнулась с электровелосипедом, затем с такси и еще несколькими машинами. Водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажирку автомобиля Mitsubishi доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Также в ДТП пострадали еще несколько человек. По факту происшествия прокуратурой начата проверка.