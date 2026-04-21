Два человека погибли в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве

В центре Москвы на Садовом кольце произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей. В результате происшествия два человека погибли. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Авария случилась на улице Садовая-Черногрязская. Женщина за рулем Mercedes столкнулась с электровелосипедом, затем с такси и еще несколькими машинами. Водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажирку автомобиля Mitsubishi доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Также в ДТП пострадали еще несколько человек. По факту происшествия прокуратурой начата проверка.
20 апреля серьезная авария с участием нескольких машин произошла на 97-м километре трассы «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Как писал KP.RU, в результате столкновения пострадали 13 человек. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.