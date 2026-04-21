Туристы едут в Калининград посидеть в кафе — аналитики

Наш город снова оказался в топе популярных направлений для отдыха.

Туристы едут в Калининград посидеть в кафе и специально ищут гостиницы и апартаменты возле симпатичных заведений общепита. Калининград даже попал в топ городов для отдыха в кафе и ресторанах. Об этом сообщает сервис «Твил», ссылаясь на данные бронирований.

На первом месте в списке оказался Санкт-Петербург и его летние кафе, на втором стоит Москва, на третьем — Сочи.

Калининград в рейтинге на седьмом месте между Ялтой и Кисловодском.

В рейтинг также попали Краснодар, Казань, Геленджик, Пятигорск.

