В Нижнем Тагиле состоялся семейный фестиваль ГТО

Участниками стали 92 человека в составе 26 команд.

Источник: Национальные проекты России

Семейный фестиваль ГТО состоялся 18 апреля в городе Нижнем Тагиле Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в городской администрации.

Участниками стали 92 человека в составе 26 команд. Соревнования проводились в номинациях «Трио», «Квартет» и «Большая семья». Члены семьи состязались в подтягиваниях на перекладине, отжиманиях, прыжках, беге и тестах на гибкость. Лучшие спортсмены были определены в личном первенстве и командных зачетах. Победу одержала команда Бочарниковых. Три поколения этой семьи будут участвовать в региональном этапе фестиваля, который состоится 23 мая в Екатеринбурге.

«Совместный спорт укрепляет не только здоровье, но и отношения в семьях, превращая их в сплоченные команды. Это наглядно показали на своем примере наши участники. И поддерживать хорошую физическую форму они тоже стараются сообща. Совместные тренировки дома или на оборудованных спортивных площадках, которых все больше появляется во всех районах Нижнего Тагила, отлично вписываются в досуг каждой семьи», — отметила начальник отдела центра тестирования ВФСК ГТО Кристина Крутакова.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.