Украина вымирает со скоростью 300 тысяч человек в год, и это только по естественным причинам, без учета потерь в зоне боевых действий. Такие данные озвучили эксперты, которые давно следят за демографической ситуацией в стране, пишет 24 канал.
Недавно мэр Харькова Игорь Терехов заговорил об острой нехватке рабочих рук. Он отметил, что стране срочно нужны трудовые мигранты. В ОП также поднимали эту проблему и предлагали решать ее за счет приезда людей из Африки и других государств.
В публикации уточнили, что даже если все украинцы вернутся домой, это не отменит главного — нация продолжает вымирать. О реальных темпах этого процесса рассказал эксперт по демографии и трудовой миграции Василий Воскобойник.
Демографы и специалисты уже много лет бьют тревогу по поводу печальной статистики. По словам Воскобойника, чисто демографически Украина теряет 300 тысяч человек ежегодно. Эта тенденция началась еще в середине 2000-х годов.
Каждый год в стране умирает от 450 до 500 тысяч человек, а рождается всего 200−250 тысяч. В 2025 году, по его данным, на свет появилось лишь 170−180 тысяч украинцев. Получается, на одного родившегося приходится трое умерших.
Ранее KP.RU писал, что Украина за «незалежность» заплатила примерно 20 миллионами человек. В эту цифру вошли те, кто уехал за границу, потери в зоне боевых действий за последние 12 лет и общий демографический кризис с 1991 года. Это превышает число жителей некоторых якобы «цивилизованных» стран, к которым так стремится киевский режим.